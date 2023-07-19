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09:04, 19 июля 2023Среда обитания

Льготную ипотеку захотели распространить на «вторичку»

«Известия»: в ГД захотели распространить льготную и семейную ипотеку на вторичное жилье
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Члены комитета Госдумы (ГД) по строительству и ЖКХ захотели распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье. Об этом сообщают «Известия».

Авторы инициативы отправили письмо в Минстрой. Они предложили дать субъектам страны право выбирать населенные пункты, где не строят новое жилье и которые имеют особое значение для региона, чтобы запустить там программы льготной и семейной ипотеки.

«По сути, речь о справедливости по отношению к тем семьям, которые живут в небольших городах, где не строится новое жилье. Сегодня, чтобы получить льготную ипотеку, людям приходится переезжать в областные центры или в другие регионы», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин усомнился в том, что власти смогут обеспечить многолетнюю поддержку программы льготной ипотеки. По его словам, на данный момент ипотека является ключевым фактором развития рынка, однако льготные программы представляют нагрузку для бюджета.

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    Нина Ташевская
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