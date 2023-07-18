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18:29, 18 июля 2023Среда обитания

В России усомнились в многолетней поддержке льготной ипотеки

Вице-премьер России Хуснуллин усомнился в многолетней поддержке льготной ипотеки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин усомнился в том, что власти смогут обеспечить многолетнюю поддержку программы льготной ипотеки. Его слова передает «Интерфакс».

«Да, мы это решение приняли (о продлении льготной ипотеки — прим. «Ленты.ру»), но сказать, что мы это будем годами поддерживать — скорее всего, нет», — заявил вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что на данный момент ипотека является ключевым фактором развития рынка, однако льготные программы представляют нагрузку для бюджета. Власти планируют руководствоваться кластерным подходом и менять программу в зависимости от уровня спроса в регионах.

Ранее стало известно, что Центробанк рассматривает развитие лизинга жилья в качестве возможной альтернативы ипотеке. Проработку соответствующего вопроса включает в себя стратегия развития финансового рынка до 2030 года. В регуляторе уточнили, что лизинг подходит заемщикам, не имеющим возможности воспользоваться ипотекой от банков.

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    Нина Ташевская
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