ЦБ нашел альтернативу ипотеке

«Известия»: ЦБ рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотеке

Центробанк рассматривает развитие лизинга жилья в качестве возможной альтернативы ипотеке. Проработку соответствующего вопроса включает в себя стратегия развития финансового рынка до 2030 года, передают «Известия».

По словам представителей регулятора, лизинг подходит заемщикам, не имеющим возможности воспользоваться ипотекой от банков. К этой категории относятся люди без кредитной истории, прошедшие через банкротство, и те, кто не нашел средств на первоначальный взнос. В ЦБ отметили, что примеры удачного использования данного инструмента есть как в международной, так и в российской практике: аренда с правом выкупа в Италии и Испании, а также проект арендного жилья ДОМ.РФ.

Развитие коммерческого лизинга в стране как розничной услуги предполагает введение регулирования участников рынка. В том числе будут установлены минимальные требования к их финансовой устойчивости и прозрачности деятельности, а также обеспечена защита прав клиентов.

В Центробанке добавили, что для развития спроса на инструмент нужно выровнять финансовые условия работы лизинга и ипотеки, а именно зачет НДС и расчет налога на имущество. Кроме того, необходимо не допустить, чтобы продукт стал способом оптимизации балансов застройщиков и путем обхода регуляторных ограничений на рынке ипотеки. Эксперты подчеркивают, что лизинг жилья может стать только дополнением к уже существующим вариантам, а для реализации его развития понадобится поддержка от государства.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко заявил, что вместо ряда льготных ипотечных программ нужно ввести единую льготную ипотеку. По его словам, льготная ипотека на новостройки перестала выполнять свою функцию и привела к росту цен на жилье.