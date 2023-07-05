В России задумались о создании новой льготной ипотеки

Депутат Алексеенко: льготная ипотека на новостройки изжила свою социальную функцию

Вместо ряда льготных ипотечных программ нужно вводить единую льготную ипотеку. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко, его цитирует «Российская газета».

По словам депутата, льготная ипотека на новостройки изжила свою функцию и привела к искажению рынка и подорожанию квадратного метра жилья. Так, с 2019 по 2022 год цена недвижимости в крупных городах увеличилась в два раза. Даже при учете инфляции в 27 процентов за эти три года квартиры подорожали на 75 процентов, а зарплаты у большинства россиян так сильно не поднялись.

Рост цен на жилье на фоне льготной ипотеки сводит на нет и социальную функцию маткапитала. С 2017 года площадь, которую можно было с его помощью приобрести, сократились в полтора раза — с девяти до шести квадратных метров, добавил Алексеенко.

Вместо массы льготных ипотек (дальневосточной, семейной, льготной на новостройки и других) необходимо создать единую адресную программу, условия по которой будут меняться при выполнении определенных требований: при оформлении кредитов молодой семьей или при рождении первого-третьего ребенка, пояснил депутат.

В июне глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила беспокойство по поводу ипотеки, «накачанной» льготными и псевдольготными программами. По ее словам, регулятор будет бороться с ростом высокорискованных займов.

На сегодняшний день ряд банков активно предлагает клиентам купить сниженную ставку по ипотеке или снизить проценты по ней при условии завышения стоимости жилья. Такой «акцией» уже воспользовались более 22 тысяч заемщиков, благодаря уменьшению ставки на 1,5 процентного пункта сэкономили 6,1 миллиарда рублей. В ЦБ предупредили, что будут работать над снижением рисков ипотечных продуктов и ограничением подобных программ.