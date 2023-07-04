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10:24, 4 июля 2023Среда обитания

Центробанк обнаружил распространение рискованной ипотеки

«Известия»: ЦБ обнаружил распространение рискованных ипотечных программ в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Банки активно предлагают клиентам купить сниженную ставку по ипотеке или снизить проценты по ней на первые пару лет с завышением стоимости жилья. Распространение рискованных ипотечных программ в России обнаружил Центробанк, сообщают «Известия».

В ЦБ заявили, что продолжают работать над снижением рисков ипотечных продуктов и ограничением подобных программ. В крупных банках подтвердили наличие возможности покупки низких ставок по ипотеке на рынке.

По данным Сбера, заемщики чаще всего выбирают уменьшение ставки на 1,5 процентного пункта. Всего такой программой воспользовалось более 22 тысяч клиентов, суммарно сэкономивших 6,1 миллиарда рублей. Представители ВТБ отметили, что программа не создает дополнительных рисков по закредитованности заемщиков и соответствует требованиям ЦБ.

В июне глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила беспокойство по поводу ипотеки, «накачанной» льготными и псевдольготными программами. По ее словам, регулятор принимает меры для противостояния такому положению дел.

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    Александра Качан
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