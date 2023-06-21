Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:36, 21 июня 2023Среда обитания

В ЦБ обеспокоились «накачанной» псевдольготами ипотекой в России

Глава ЦБ Набиуллина: регулятор принимает меры из-за «накачки» ипотеки псевдольготами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России беспокоит ипотека, «накачанная» льготными и псевдольготными программами, рассказала во время выступления в Совете Федерации глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в Совете Федерации, она объяснила, что Центробанк (ЦБ) принимает меры для противостояния такому положению дел. По словам Набиуллиной, с помощью регуляторных мер сейчас ограничиваются темпы выдач ипотеки с низким первоначальным взносом.

Глава Центробанка не впервые выражает обеспокоенность быстрым ростом выдачи ипотеки в России. 15 июня Набиуллина пообещала, что ЦБ рассмотрит введение количественных ограничений на выдачу банками рискованной ипотеки, если применения существующих инструментов будет недостаточно.

При этом в апреле руководитель ЦБ выступила за распространение адресной льготной ипотеки и на вторичный рынок жилья. Набиуллина тогда напомнила, что широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но после них следует переходить к адресным программам, которые стоит применять и в отношении «вторички», ведь в случае поддержки конкретной категории граждан фактически не имеет значения то, каким образом они улучшают свои жилищные условия.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости
    Белгородскую область за месяц обстреляли более 7800 раз. Куда попадали снаряды?
    Россияне получат доступ к эксклюзивному контенту
    54-летнюю Светлану Бондарчук в купальнике назвали «иконой стиля»
    Задержание россиян с 50 килограммами наркотиков попало на видео
    Ветеран ВМС США предупредил об опасностях на борту пропавшего батискафа
    В России высказались о последствиях разрушения Каховской ГЭС
    Блиновская попросила о мере пресечения в виде запрета определенных действий
    При поиске пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа услышали стук. Можно ли спасти экипаж за оставшиеся 30 часов?
    Более пяти тысяч снарядов ВСУ ударили по Шебекинскому городскому округу за месяц
    Басков рассказал о переставших с ним общаться после начала СВО звездах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.