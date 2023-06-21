В ЦБ обеспокоились «накачанной» псевдольготами ипотекой в России

Глава ЦБ Набиуллина: регулятор принимает меры из-за «накачки» ипотеки псевдольготами

Банк России беспокоит ипотека, «накачанная» льготными и псевдольготными программами, рассказала во время выступления в Совете Федерации глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в Совете Федерации, она объяснила, что Центробанк (ЦБ) принимает меры для противостояния такому положению дел. По словам Набиуллиной, с помощью регуляторных мер сейчас ограничиваются темпы выдач ипотеки с низким первоначальным взносом.

Глава Центробанка не впервые выражает обеспокоенность быстрым ростом выдачи ипотеки в России. 15 июня Набиуллина пообещала, что ЦБ рассмотрит введение количественных ограничений на выдачу банками рискованной ипотеки, если применения существующих инструментов будет недостаточно.

При этом в апреле руководитель ЦБ выступила за распространение адресной льготной ипотеки и на вторичный рынок жилья. Набиуллина тогда напомнила, что широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но после них следует переходить к адресным программам, которые стоит применять и в отношении «вторички», ведь в случае поддержки конкретной категории граждан фактически не имеет значения то, каким образом они улучшают свои жилищные условия.