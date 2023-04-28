ЦБ счел полезным распространить адресную льготную ипотеку на один тип жилья

Набиуллина: ЦБ счел полезным внедрить адресную льготную ипотеку на вторичное жилье

В Центральном банке России (ЦБ) сочли полезным внедрение адресной льготной ипотеки на недвижимость на вторичном рынке. Об этом со ссылкой на выступление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогам заседания его совета директоров сообщает агентство «Прайм».

«Что касается льгот для вторичного рынка, вы знаете нашу общую позицию, что широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но потом должны сворачиваться, и мы должны переходить к адресным программам. И то, что касается адресных программ, я считаю, было бы очень полезным их распространить и на вторичный рынок», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что адресная программа представляет собой поддержку конкретной категории граждан, и фактически не имеет значения то, каким образом они улучшают свои жилищные условия — за счет покупки «первички» или «вторички». Таким образом, убеждена она, программу можно было бы распространить еще на один тип недвижимости.

Кроме того, на состоявшемся заседании Набиуллина также назвала недопустимый способ сократить запасы нераспроданного жилья в России. По ее мнению, проблему затоваривания на рынке недвижимости не следует решать за счет продажи объектов неплатежеспособным гражданам.