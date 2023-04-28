В ЦБ назвали недопустимый способ сократить запасы нераспроданного жилья

ЦБ: нельзя бороться с затовариванием на рынке жилья за счет его продажи неплатежеспособным

Решать проблему затоваривания на рынке жилья в России не следует за счет продажи объектов неплатежеспособным гражданам. Недопустимый способ реализации запасов нераспроданного жилья назвала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

По словам главы финансового регулятора, затоваривание на рынке жилья произошло на фоне слишком быстрого роста цен на первичном рынке в предыдущие годы. Набиуллина отметила, что в зависимости от региона число нереализованных квартир варьируется. «И мы выступаем за то, что все таки, даже если существуют запасы непроданного жилья, нельзя его продавать людям, которые не могут обслуживать ипотеку. Не за счет расширения рисковой ипотеки», — заявила глава ЦБ.

Набиуллина предположила, что запасы будут сами постепенно уменьшаться, если снизятся цены на жилье. «Само по себе это может и увеличивать спрос на ипотеку. Но мы внимательно за этим следим», — добавила глава ЦБ.

Ранее ЦБ повысил прогноз по росту ипотеки в России. Финансовый регулятор заявил об ожидаемых темпах роста жилищных кредитов от 12 до 16 процентов. Кроме того, ЦБ рассчитывает, что темпы роста ипотеки в 2024 и 2025 году составят 10-15 процентов.