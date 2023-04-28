Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:16, 28 апреля 2023Среда обитания

Банк России повысил прогноз по росту ипотеки

Центробанк ожидает роста ипотечного кредитования до 13-17 процентов в 2023 году

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.Ру»

Центральный банк России ожидает роста ипотечного кредитования до 13-17 процентов в 2023 году. Соответствующий прогноз был дан по итогу заседания Совета директоров регулятора, которое состоялось в пятницу, 28 апреля, сообщает РИА Новости.

По итогам предыдущего заседания, прошедшего 10 февраля, Центробанк заявил об ожидаемых темпах роста ипотеки от 12 до 16 процентов. Кроме того, ЦБ рассчитывает, что темпы роста жилищного кредитования в 2024 и 2025 году составят 10-15 процентов.

В марте эксперты рейтингового агентства НКР спрогнозировали повышение ставок по новым ипотечным кредитам. Согласно предсказаниям специалистов, показатели могут превысить девять процентов и подняться на два процентных пункта относительно значений 2022 года. В случае подобного увеличения ставки вернутся на уровень весны 2020 года. Соответствующий прогноз аналитики объяснили ужесточением регулирования ипотеки и повышением ставок по многим программам. Специалисты также предположили, что ежемесячный платеж может превысить сумму в 30 тысяч рублей.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Российская армия нанесла удар по объединенному штабу обороны Артемовска
Минобороны заявило об уничтожении до 300 украинских бойцов в районе Артемовска
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России
ФСБ опубликовала документы со словами жены Геббельса перед смертью
Евросоюз отправит армии Молдавии 40 миллионов евро
Последствия взрыва пауэрбанка в классе московской школы попали на видео
Оппозиционный кандидат обогнал Эрдогана перед выборами в Турции
Стало известно об уголовном преследовании олимпийского призера Носова
Россиян захотели сделать ответственными за пожары на их земле
Употребление жареной еды связали с депрессией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.