Банк России повысил прогноз по росту ипотеки

Центробанк ожидает роста ипотечного кредитования до 13-17 процентов в 2023 году

Центральный банк России ожидает роста ипотечного кредитования до 13-17 процентов в 2023 году. Соответствующий прогноз был дан по итогу заседания Совета директоров регулятора, которое состоялось в пятницу, 28 апреля, сообщает РИА Новости.

По итогам предыдущего заседания, прошедшего 10 февраля, Центробанк заявил об ожидаемых темпах роста ипотеки от 12 до 16 процентов. Кроме того, ЦБ рассчитывает, что темпы роста жилищного кредитования в 2024 и 2025 году составят 10-15 процентов.

В марте эксперты рейтингового агентства НКР спрогнозировали повышение ставок по новым ипотечным кредитам. Согласно предсказаниям специалистов, показатели могут превысить девять процентов и подняться на два процентных пункта относительно значений 2022 года. В случае подобного увеличения ставки вернутся на уровень весны 2020 года. Соответствующий прогноз аналитики объяснили ужесточением регулирования ипотеки и повышением ставок по многим программам. Специалисты также предположили, что ежемесячный платеж может превысить сумму в 30 тысяч рублей.