В Ираке намекнули на разрыв отношений со Швецией из-за акции сожжения Корана

Al Jazeera: Ирак может разорвать отношения со Швецией при повторении акции сожжения Корана

В Ираке намекнули на возможный разрыв дипломатических отношений со Швецией при повторении акции сожжения Корана. Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам источника телеканала в канцелярии премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, власти страны могут рассмотреть прекращение отношений со Стокгольмом в случае повторения подобных акций.

Ранее сообщалось, что сотни протестующих в Багдаде штурмовали посольство Швеции и подожгли его. По словам собеседника агентства Reuters, никто из сотрудников посольства не пострадал.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Около здания разорвали и сожгли Коран. Беженец из Ирака в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. В Евросоюзе осудили произошедшее, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.