В Багдаде протестующие штурмовали и подожгли посольство Швеции

Reuters: в Багдаде сотни протестующих штурмовали и подожгли посольство Швеции

Сотни протестующих в Багдаде штурмовали посольство Швеции и подожгли его. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседника агентства, никто из сотрудников посольства не пострадал.

Ранее полиция Швеции разрешила сжечь в Стокгольме Коран и флаг Ирака. Акция запланирована на четверг, 20 июля, возле посольства Ирака.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Около здания разорвали и сожгли Коран, беженец из Ирака в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. В Европейском союзе осудили произошедшее. При этом в ЕС подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.