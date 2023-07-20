Полиция Швеции разрешила сжечь в Стокгольме Коран и флаг Ирака возле посольства

Полиция Швеции разрешила сжечь в Стокгольме Коран и флаг Ирака. Об этом сообщает телеканал TV4.

Акция протеста запланирована на четверг, 20 июля. Она пройдет возле посольства Ирака.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Около здания разорвали и сожгли Коран, беженец из Ирака в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. В Европейском союзе осудили произошедшее. При этом в ЕС подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.

В начале 2023 года между Турцией и Швецией разгорелся скандал из-за сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме. На фоне этой акции Анкара отказалась одобрять заявку Стокгольма на вступление в НАТО.