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11:51, 1 июля 2023Мир

В ЕС осудили сожжение Корана в Швеции

В ЕС заявили, что осуждают сожжение Корана, но отстаивают свободу выражения мнений

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Евросоюз осуждает сожжение Корана в Швеции, но отстаивает свободу выражения мнений. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС на сайте.

«Этот акт никоим образом не отражает мнение Европейского союза. Сожжение Корана или любой другой священной книги является оскорбительным, неуважительным и явным актом провокации. Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европе», — говорится в заявлении. Там подчеркивается, что нужно выступить вместе за взаимопонимание и уважение, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Около мечети разорвали и сожгли Коран, мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.

Реагируя на случившееся, муфтий Шафиг Пшихачев заявил, что организовавший акцию сожжения Корана совершил кощунственный поступок, злоумышленник был одержим дьявольским устремлением. По его словам, мусульманам больно видеть человека, который дошел до такой крайности. В свою очередь, в Госдуму внесли проект заявления парламентариев, осуждающих действия властей Швеции.

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    Анастасия Шейкина
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