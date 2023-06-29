В Госдуму внесли проект заявления с осуждением сожжения Корана в Швеции

В Госдуму внесли проект заявления палаты с осуждением сожжения корнана в Швеции

В Госдуму внесен проект заявления парламентариев, который осуждает действия властей Швеции, допустивших сожжение Корана в Курбан-байрам. Соответствующий документ опубликован в базе данных палаты.

«Депутаты Государственной думы решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман», — говорится в проекте .

Там также подчеркивается, что действия шведских властей создают предпосылки для экстремистских проявлений и грубо нарушают принципы и цели устава Организации Объединенных Наций (ООН).

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Около мечети разорвали и сожгли Коран, мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.

Реагируя на случившееся, муфтий Шафиг Пшихачев заявил, что организовавший акцию сожжения Корана совершил кощунственный поступок, злоумышленник был одержим дьявольским устремлением. По словам муфтия, мусульманам больно видеть человека, который дошел до такой крайности.