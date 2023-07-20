22-летнего дагестанца вывезли в лес и жестоко избили из-за общения с девушкой

Mash Gor: в Дагестане молодого человека вывезли в лес и избили из-за общения с девушкой

В Кизлярском районе Дагестана 22-летнего молодого человека вывезли в лес и жестоко избили из-за общения с девушкой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, пострадавший на протяжении некоторого времени общался с жительницей Ясной Поляны. Между ними возникла симпатия: вместе они посещали кафе. Парень захаживал к новой подруге в гости.

Отношения пары не устроили мужчину, который также постоянно проживает в Ясной Поляне. Последний вместе с компанией вывез 22-летнего дагестанца в лес и с помощью кулаков «объяснил», что на девушек с чужого района претендовать не стоит.

Кроме того, у парня отобрали телефон и угрожали слить в сеть его интимные видео. Позже сотрудники полиции задержали его обидчика, тот во всем признался.

Ранее сообщалось, что в Архангельске подросток заступился за младшего брата и жестоко избил 41-летнего мужчину. Последний проявил агрессию к 13-летнему школьнику. После словесной перепалки он толкнул мальчика в грудь, отчего тот упал.

После этого за младшего брата решил заступиться 17-летний юноша. Он вооружился палкой и жестоко избил обидчика, нанеся ему множественные удары по голове.