52-летнюю звезду «Реквиема по мечте» засняли в бикини на яхте

52-летнюю звезду «Реквиема по мечте» Дженнифер Коннелли засняли в бикини на яхте

Обладательницу «Оскара», американскую актрису Дженнифер Коннелли папарацци засняли в бикини во время отдыха. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

52-летняя звезда фильмов «Игры разума» и «Реквием по мечте» отправилась на остров Капри, Италия, где совершила прогулку на яхте. Артистка надела черное бикини, которое подчеркивало ее спортивную фигуру и обнажало нижнюю часть груди. При этом знаменитость отказалась от косметики и уложила волосы в низкий пучок, дополнив образ солнцезащитными очками и золотистой цепочкой на шее.

Отмечается, что компанию Коннелли составил ее 52-летний супруг Пол Беттани. Известно, что актеры познакомились на съемках «Игр разума».

Ранее в июле британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в бикини и восхитила фанатов. На размещенном снимке 58-летняя звезда предстала в алом купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.