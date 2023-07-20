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16:01, 20 июля 2023Россия

В России высказались о последствиях применения Украиной кассетных боеприпасов

Депутат Новиков: применение ВСУ кассетных боеприпасов — это угроза для мирного населения

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов представляет угрозу для мирного населения, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» депутат оценил последствия действий Киева.

Новиков отметил, что существует общепризнанная международная практика — минимизировать использование кассетных боеприпасов рядом с мирным населением.

«Боевые действия на украинской территории сегодня происходят в условиях густонаселенной местности, несмотря на то, что часть людей покидает зону вооруженного конфликта. Тем не менее многие для себя не видят такой возможности. Они надеются пережить тяжелый период в своем собственном жилье. В данном случае, не имея навыка военного дела, они с большой долей вероятности пострадают от использования этого вооружения», — добавил он.

То, что их использование признают и в США, и на Украине, означает, что достигнуты очень высокие пределы цинизма. Люди даже не пытаются эти вещи скрывать, а подают это как некую принципиальность в борьбе с российской агрессией

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Российскими специальными органами такие действия со стороны Украины должны внимательно фиксироваться, заявил депутат.

«Жизнь продолжится и после специальной военной операции. Продолжится выбор пути для нашей страны, для других государств. Продолжатся дискуссии на международной арене. И характер тех преступлений, который был осуществлен на территории Украины, должен быть задокументирован для того, чтобы в последующем получить необходимые политические, правовые и моральные оценки», — заключил Новиков.

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Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что ВСУ начали использовать переданные США кассетные боеприпасы на юго-восточном участке фронта. Издание, ссылаясь на неназванных украинских чиновников, пишет, что снаряды применяются по российским оборонительным линиям.

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