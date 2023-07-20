Врачи спасли случайно проглотившего ключи от машины мужчину

Врачи в Саудовской Аравии извлекли из дыхательных путей пациента ключи от автомобиля

Команда врачей в городе Эль-Кунфида, Саудовская Аравия, успешно провела операцию по извлечению ключей от машины из дыхательных путей мужчины. Об этом сообщает Gulf News.

49-летний мужчина был госпитализирован в отделение неотложной помощи из-за обструкции (непроходимости) дыхательных путей. Обследование показало, что его респираторный тракт перекрыт инородным телом. Позднее выяснилось, что это ключи от автомобиля: мужчина играл с ними и случайно их проглотил.

Специалисты провели пациенту эндоскопическую операцию и спасли его. Чтобы извлечь ключи, им понадобилось 15 минут.

Мужчина останется в больнице под медицинским наблюдением до тех пор, пока состояние его здоровья не стабилизируется.

Ранее сообщалось, что врачи в Приштине, Косово, извлекли из желудка пациента мобильный телефон Nokia 3310, который тот проглотил.