Врачи спасли случайно проглотившего ключи от машины мужчину
Команда врачей в городе Эль-Кунфида, Саудовская Аравия, успешно провела операцию по извлечению ключей от машины из дыхательных путей мужчины. Об этом сообщает Gulf News.
49-летний мужчина был госпитализирован в отделение неотложной помощи из-за обструкции (непроходимости) дыхательных путей. Обследование показало, что его респираторный тракт перекрыт инородным телом. Позднее выяснилось, что это ключи от автомобиля: мужчина играл с ними и случайно их проглотил.
Специалисты провели пациенту эндоскопическую операцию и спасли его. Чтобы извлечь ключи, им понадобилось 15 минут.
Мужчина останется в больнице под медицинским наблюдением до тех пор, пока состояние его здоровья не стабилизируется.
Ранее сообщалось, что врачи в Приштине, Косово, извлекли из желудка пациента мобильный телефон Nokia 3310, который тот проглотил.