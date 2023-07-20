Российская армия пресекла попытку ВСУ форсировать Днепр

ТАСС: в Херсонской области российская армия не дала ВСУ форсировать Днепр

В Херсонской области российская армия пресекла попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр на быстроходных лодках. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, пишет ТАСС.

Российским военнослужащим в районе села Антоновка удалось ликвидировать две лодки противника и 12 украинских солдат.

С помощью артиллерийских ударов в Херсоне удалось уничтожить пункт временной дислокации ВСУ. Также российские войска смогли поразить в Корабельном районе города — 120-миллиметровый миномет с расчетом и боеприпасами, на островах в дельте Днепра — гаубицу «Мста-Б» с боеприпасами.

Кроме этого, в районе села Софиевка российским артиллеристам удалось ликвидировать две гаубицы: американскую М-777 и советскую 2С3 «Акация», которые пытались ВСУ замаскировать. Также удалось уничтожить радиолокационную станцию.

Ранее выяснилось, что минные поля российских войск подрывают боевой дух военных ВС), так как они останавливают их продвижение. Для армии Украины минные поля — это скрытая угроза, ставшая причиной «психологических мучений».