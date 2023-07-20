В Киеве сравнили с мыльной оперой переговоры о поставках оружия

Подоляк сравнил медленные темпы передачи вооружений Украине с мыльной оперой «Династия»

Политтехнолог, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сравнил переговоры о поставках оружия с мыльной оперой. Проблема кроется в медленных темпах передачи военной помощи, передают «Известия».

«Мы с вами сегодня находимся в "отзеркаленном" сериале "Династия". Когда это просто мыльная опера, то каждую серию нужно просто что-то говорить одно и то же», — сообщил Подоляк.

Советник высказался и об истребителях F-16, рассказав, что дело движется к разрешению, например, продумана логистика обучения летчиков ВСУ и подготовка инженерных конструкций для аэродромов. Однако скорость решения этих вопросов по-прежнему очень низкая, отметили в Киеве.

Ранее сообщалось, что подпись президента США Джо Байдена стала главной преградой для поставки самолетов F-16 на Украину. По мнению авиаэксперта, задержка связана с тем, что американцы не могут точно определить, не станет ли помощь такого рода угрозой их национальной безопасности.