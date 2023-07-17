Подпись Байдена стала главным препятствием для поставок F-16 на Украину

Авиаэксперт назвал главной преградой для поставок F-16 на Украину подпись президента США

Украину отделяет от получения истребителей F-16 только отсутствие подписи американского президента Джо Байдена. Об этой главном препятствии для поставок самолетов заявил авиаэксперт Валерий Романенко в беседе с УНИАН.

«Все еще не согласовано конечное разрешение от Соединенных Штатов Америки. Пока задержка за этим. Потому что США все еще не могут выяснить, какие системы можно передавать нам без угроз для их безопасности», — объяснил авиаэксперт.

При этом Романенко отметил, что вся остальная подготовка к эксплуатации истребителей завершена: определено, кто будет обучать летчиков и инженерно-технический состав. Учебный центр откроется на авиабазе «Скрюдструп» в Дании, в качестве запасного варианта выбрали Румынию.

По мнению авиаэксперта, Украина может в начале 2024 года получить до полусотни самолетов F-16 от Норвегии, так как страна сняла эти истребители с вооружения с января 2022 года.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон разрешит европейским союзникам начать обучение пилотов ВСУ по управлению самолетами F-16. По его словам, украинцы начнут тренировки, как только Европа будет к этому готова.