Салливан заявил, что США разрешат Европе обучать пилотов ВСУ управлению истребителями F-16

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон разрешит своим европейским союзникам обучать пилотов ВСУ управлению истребителями F-16.

Он также добавил, что Соединенные Штаты предоставят Европе для этой подготовки необходимые средства.

«Президент дал зеленый свет, мы позволим, дадим разрешение, поддержим и предоставим необходимые инструменты, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16 так скоро, как европейцы будут готовы», — сказал он.

По его словам, странам Европы потребуется пара недель, «чтобы быть готовыми организовать необходимое тренировочное оборудование».

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол рассказал, что Вооруженные силы Украины не располагают необходимым вооружением для успешного контрнаступления. По его мнению, Штатам следовало еще год назад передавать Киеву те оружия, которые поставляются только сейчас.