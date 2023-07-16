В США указали на отсутствие у ВСУ необходимого вооружения для наступления

Конгрессмен Маккол: у ВСУ нет необходимого вооружения для успешного контрнаступления

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают необходимым вооружением для успешного контрнаступления. На нехватку военной техники он указал в интервью телеканалу CBS News.

«У них [украинцев] нет того, что нужно для победы в этом контрнаступлении», — отметил конгрессмен.

По его мнению, Штатам следовало еще год назад передавать Киеву те оружия, которые поставляются только сейчас.

В частности, Маккол указал на отсутствие у ВСУ истребителей F-16, до сих пор не начавшееся обучение украинских пилотов их использованию.

«Им [украинцам] нужны орудия дальнего радиуса, чтобы бить по складам, энергетике, логистическим линиям поставок, у них этого нет», — резюмировал он.

Ранее журналист Эндрю Крамер в материале для New York Times написал, что главной проблемой ВСУ при контрнаступлении стали мины, которыми усеяна российская линия обороны.

Обозреватель отметил, что контрнаступление Украины с самого начала терпит неудачу. Помимо этого, как только солдаты ВСУ выходят за пределы досягаемости некоторых своих систем противовоздушной обороны, то становятся уязвимыми перед российской авиацией.