Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:22, 16 июля 2023Интернет и СМИ

В США назвали главную проблему Украины в контрнаступлении

NYT: минные поля на российской линии обороны стали главным препятствием в наступлении ВСУ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали мины, которыми усеяна российская линия обороны. Такое мнение выразил журналист Эндрю Крамер в материле для New York Times (NYT).

«Мешает и отсутствие поддержки с воздуха, и глубокая сеть оборонительных сооружений, созданная россиянами. Но именно огромное количество мин, натяжных проволок, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств привело к тому, что украинские солдаты увязли», — высказался Крамер.

Майор украинской армии Максим Присяжнюк рассказал обозревателю о тактике России, которую он назвал «уловкой для идиотов». По словам офицера, когда солдат находит мину и предпринимает попытки обезвредить ее, то неизбежно наступает на ловушку — еще одну мину, закопанную перед ним.

Материалы по теме:
«Этого мало, чтобы спасти жизнь» В чем нуждаются бойцы на передней линии СВО и как им помогают волонтеры?
«Этого мало, чтобы спасти жизнь»В чем нуждаются бойцы на передней линии СВО и как им помогают волонтеры?
17 июня 2023
Украинское контрнаступление захлебывается. Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
Украинское контрнаступление захлебывается.Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
22 июня 2023

«Я не мог даже представить что-то подобное. Предполагал, что мины будут выстроены в одну линию. Однако целые поля усеяны ими, они повсюду», — признался другой военный в беседе с Крамером.

Журналист, в свою очередь, акцентировал внимание на то, что контрнаступление Украины с самого начала терпит неудачу. Помимо этого, как только солдаты ВСУ выходят за пределы досягаемости некоторых своих систем противовоздушной обороны (ПВО), то становятся уязвимыми перед российской авиацией, заключил он.

В июне командующий группировкой Вооруженных сил России Александр Романчук рассказал, что ВСУ понесли первые серьезные потери при попытке прорыва на запорожском направлении, когда попали на минные поля. По его словам, на минах подорвались четыре танка противника, а также установка разминирования. Затем по бойцам ВСУ открыли огонь российские противотанковые ракетные комплексы и ряд подразделений на переднем крае. В результате украинские войска отказались от попытки пересечь минное поле.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны Украины признало активное наступление России на купянском направлении

    Стилист дала советы женщинам по выбору купальников

    США отвергли планы по пополнению запаса кассетных боеприпасов

    В США назвали главную проблему Украины в контрнаступлении

    Экс-супруга Пьера Нарцисса рассказала о затратах на похороны певца

    Салливан назвал условие для вступления Украины в НАТО

    Разгневанные женщины устроили дебош в самолете, сорвали рейс и попали на видео

    В Белом доме исключили присутствие армии США на Украине

    Вокалистка группы «А'Студио» высказалась о комфортном доходе мужчин

    Россиянка прокомментировала победу в дебютном поединке в UFC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости