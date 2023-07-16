В США назвали главную проблему Украины в контрнаступлении

NYT: минные поля на российской линии обороны стали главным препятствием в наступлении ВСУ

Главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали мины, которыми усеяна российская линия обороны. Такое мнение выразил журналист Эндрю Крамер в материле для New York Times (NYT).

«Мешает и отсутствие поддержки с воздуха, и глубокая сеть оборонительных сооружений, созданная россиянами. Но именно огромное количество мин, натяжных проволок, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств привело к тому, что украинские солдаты увязли», — высказался Крамер.

Майор украинской армии Максим Присяжнюк рассказал обозревателю о тактике России, которую он назвал «уловкой для идиотов». По словам офицера, когда солдат находит мину и предпринимает попытки обезвредить ее, то неизбежно наступает на ловушку — еще одну мину, закопанную перед ним.

«Я не мог даже представить что-то подобное. Предполагал, что мины будут выстроены в одну линию. Однако целые поля усеяны ими, они повсюду», — признался другой военный в беседе с Крамером.

Журналист, в свою очередь, акцентировал внимание на то, что контрнаступление Украины с самого начала терпит неудачу. Помимо этого, как только солдаты ВСУ выходят за пределы досягаемости некоторых своих систем противовоздушной обороны (ПВО), то становятся уязвимыми перед российской авиацией, заключил он.

В июне командующий группировкой Вооруженных сил России Александр Романчук рассказал, что ВСУ понесли первые серьезные потери при попытке прорыва на запорожском направлении, когда попали на минные поля. По его словам, на минах подорвались четыре танка противника, а также установка разминирования. Затем по бойцам ВСУ открыли огонь российские противотанковые ракетные комплексы и ряд подразделений на переднем крае. В результате украинские войска отказались от попытки пересечь минное поле.