КНДР назвала условия применения ядерного оружия против США

КНДР назвала заход подлодки ВМС США в Южную Корею условием применения ядерного оружия

Заход стратегической подводной лодки ВМС США в Южную Корею может стать условием применения ядерного оружия со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство «Енхап» со ссылкой на заявление министра обороны республики Кан Сун Нама.

По его словам, повышенная видимость развертывания стратегических средств может подпадать под условия применения ядерного оружия.

«Доктрина об использовании ядерного оружия допускает необходимый курс действий, если будет установлено, что ядерная атака на нашу страну была осуществлена или была неизбежна», — говорится в заявление.

В конце апреля сообщалось, что атомные подводные лодки США пришвартуют в Южной Корее впервые за более чем 40 лет. В Белом доме сообщили, что часть с подлодками станет ключевым элементом «Вашингтонской декларации», которая нацелена на сдерживание Пхеньяна.