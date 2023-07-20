Обозреватель Чэнь Фэн: Украине настанет конец в случае прекращения Западом поддержки

Украине настанет конец, если Запад прекратит финансовую и военную поддержку. Об этом написал военные обозреватель китайского портала Guancha Чэнь Фэн.

«Помощь НАТО не вырастет. С отправкой денег и боеприпасов уже возникают проблемы, а страны Запада начинают уставать от этого бесконечного конфликта и новых требований Зеленского», — отметил эксперт.

По его мнению, «Киев застрял в тупике, и, если помощь НАТО прекратится, ему конец». Обозреватель добавил, что цели Украины — войти в состав альянса в обход устава, а также захватить Крым и Донбасс — противоречат интересам альянса.

Ранее американский аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас заявил, что Западу наплевать на Украину и украинский народ, он использует их против России. С мнением эксперта согласился американский журналист Клейтон Моррис. Обозреватель добавил, что Запад ищет новые способы развязать мировую войну.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад оказывает максимальное давление на Киев, чтобы он продолжал воевать до последнего украинца.