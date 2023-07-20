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01:44, 20 июля 2023Интернет и СМИ

В США обвинили Запад в наплевательском отношении к Украине

Аналитик США Джатрас: Западу совершенно наплевать на Украину и украинский народ
Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: White House / via Globallookpress.com

Западу наплевать на Украину и украинский народ, он использует их против России. Об этом заявил американский аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас в эфире программы Redacted News.

«Украина здесь ни при чем, ни при чем и украинцы, они просто расходный материал», — отметил эксперт.

С мнением Джатраса согласился американский журналист Клейтон Моррис. Обозреватель добавил, что Запад ищет новые способы развязать мировую войну.

«И НАТО тоже не волнует Украина: ее просто используют, чтобы спровоцировать Россию», — подчеркнул Моррис.

В конце июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад оказывает максимальное давление на Киев, чтобы он продолжал воевать до последнего украинца. Кроме того, президент России Владимир Путин рассказал, что у Вооруженных сил Украины нет шансов на успех предпринимаемых ими действий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад непрерывно ищет дополнительные направления, чтобы открыть второй и третий фронты против страны.

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    Марина Совина
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