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23:41, 5 июня 2023Мир

Запад обвинили в попытках открыть новые фронты против России

Глава МИД Лавров обвинил Запад в попытках открыть второй и третий фронты против России
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Nic Bothma / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад непрерывно ищет дополнительные направления, чтобы открыть второй и третий фронты против страны. Заявление дипломата опубликовано на сайте ведомства.

Во время посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане Лавров обвинил Запад в попытках открыть второй и третий фронты против России. «Уже открыто многими политологами и некоторыми политиками заявляется цель расчленения страны», — отметил он.

Одним из таких направлений вместе с Закавказьем негласно выбрана Центральная Азия.

В том же выступлении Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией. По его мнению, Москве следует достигать своих целей. «У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами», — подчеркнул глава российского МИД.

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    Марина Совина
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