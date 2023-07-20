В Подмосковье силовики провели рейд по выявлению незаконно работающих мигрантов

В Котельниках прошли рейды и обыски на предприятиях, где незаконно работают мигранты

Сотрудники Следственного комитета (СК) и МВД в рамках расследования уголовного дела по факту организации незаконного пребывания мигрантов провели обыски и рейды на предприятиях в городском округе Котельники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, руководство предприятий нанимало мигрантов без предоставления им необходимого патента и расселяло приезжих в нежилых помещениях организаций. Одному из бизнесменов уже предъявлено обвинение.

Пока обыски прошли по 26 адресам, среди которых так называемые резиновые квартиры и предприятия. Проверено более 150 мигрантов, из них пятеро находятся на территории России незаконно.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала российскую строительную отрасль слишком зависимой от трудовых мигрантов.