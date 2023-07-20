Курс рубля резко вырос

Курс рубля на Мосбирже резко вырос по отношению к доллару и евро

В ходе торгов на Мосбирже во второй половине дня в четверг, 20 июля, курс рубля перешел к резкому росту. По отношению к доллару он прибавляет почти процент, а по отношению к евро — более 1,5 процента, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме он доходил до 90,3 рубля за доллар и 100,96 рубля за евро. По состоянию на 17:34 доллар торгуется на уровне 90,62 рубля, а евро — 101,04 рубля. Юань также доходил до локального минимума 12,576 рубля.

Индекс Мосбиржи падает на 0,8 процента до 2920 пунктов. Такая динамика фондового рынка в первую очередь связана с предстоящим 21 июля заседанием совета директоров Центробанка.

По оценкам аналитиков, регулятор впервые с сентября прошлого года решится на изменение ключевой ставки. Падение курса рубля в последний месяц усиливает проинфляционные риски, поэтому ужесточение денежно-кредитной политики выглядит неизбежным. При этом отдельные аналитики считают, что повышение может оказаться выше осторожных 0,25 процентных пункта.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 7,5 процента. С момента прошлого заседания рубль потерял более десяти процентов стоимости, что заметно превысило ожидания рынка.