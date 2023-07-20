Стало известно о причинах санкций против Кудрина

Госдеп США: санкции против Кудрина введены за его работу в технологическом секторе России

Санкции против экс-главы Счетной палаты и бывшего министра финансов России Алексея Кудрина введены за его работу в технологическом секторе экономике России. Об этом говорится в комментарии Госдепа США по теме расширения антироссийского санкционного списка.

«Кудрин — советник по корпоративному развитию российской технологической фирмы ["Яндекс"], имеющий тесные связи с [президентом] Владимиром Путиным», — говорится в сообщении дипломатического органа США.

О санкциях против Кудрина стало известно вечером 20 июля. Под санкции также попали заместитель министра финансов Леонид Горнин, временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин, а также Валерий Чекалов, которого США считают связанным с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.