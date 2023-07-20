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18:04, 20 июля 2023Бывший СССР

В МИД Украины заявили о готовности пойти на любой риск ради вывоза зерна

Time: глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности пойти на любой риск ради вывоза зерна
СюжетВывоз зерна с Украины:

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Украина готова пойти на любой риск ради вывоза зерна. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Time.

«Я думаю, наше послание миру простое: Россия нам не нужна», — заявил Кулеба изданию.

По его словам, Украина готова продвигать свой экспорт зерна, несмотря на угрозы со стороны России. Он признал, что корабль, перевозящий зерно, может быть потоплен.

«Если вы спросите нас, готовы ли вы проверить это? Да, мы готовы. Но мы должны взаимодействовать с другими для минимизации рисков», — сказал глава украинского МИД.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на Украине после разрыва зерновой сделки заблокировано несколько десятков миллионов тонн зерна. Она считает, что это продовольствие крайне важно для всего мира.

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    Александр Слабиев
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