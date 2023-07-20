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15:30, 20 июля 2023Мир

МИД Германии рассказал о заблокированном зерне на Украине

Глава МИД Германии Бербок заявила, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На Украине заблокировано несколько десятков миллионов тонн зерна, об этом рассказала глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит РИА Новости.

«32 миллиона тонн зерна, которые были так важны для всего мира в последние месяцы, сейчас застряли на Украине», — заявила глава ведомства, комментируя выход России из зерновой сделки.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие возвращения Москвы к продуктовому соглашению. По его словам, для этого необходимо выполнить российскую часть сделки, в частности, вывести поставки российского зерна из-под санкционных ограничений.

О прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе стало известно 17 июля.

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    Виктория Кондратьева
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