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01:50, 20 июля 2023Экономика

Путин перечислил условия возвращения России к зерновой сделке. Какое будущее может быть у черноморской инициативы?

Путин заявил, что Москва вернется к зерновой сделке при учете и реализации всех ее условий

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Москва рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке при учете и реализации всех ее принципов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, РФ не выступает против зерновой сделки как таковой, особенно учитывая ее значения для мирового рынка продовольствия.

И безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии — если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы, именно реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке

Владимир ПутинПрезидент России

Среди условий для возвращения России к сделке Путин перечислил: вывод поставок российского зерна из-под санкционных ограничений, ликвидацию преград для банков России и финансовых институтов, обслуживающих такие поставки, а также возобновление поставок в РФ запчастей для сельскохозяйственной техники и снятие блокировки с российских активов, связанных с отраслью.

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Окончание зерновой сделки

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Стороны гарантировали Украине безопасный вывоз сельхозпродукции в другие страны в обмен на снятие с России ограничений для экспорта удобрений. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Соглашение между Россией и Украиной дважды продлевали, хотя Москва настаивала, что ее условия не выполняют.

Однако в понедельник, 17 июля, стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается

Дмитрий ПесковОфициальный представитель Кремля
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Возможность продления сделки

В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия России. 17 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что даже без России нужно делать все, чтобы использовать черноморский коридор.

Как утверждает Зеленский, владеющие судами компании якобы заявили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов, если «Украина выпустит, а Турция будет пропускать».

Знакомый с ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы источник 18 июля сообщил, что Анкара получила предложение Киева, «есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято»

Позже глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна нуждающимся странам, «не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей».

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Опасные районы Черного моря

19 июля Минобороны России объявило ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.

В ведомстве пояснили, что с 00:00 по московскому времени четверга, 20 июля, все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. В этой связи страны, под чьими флагами будут двигаться данные суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт.

Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке

Минобороны России

После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США не готовы заявить о мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявления Минобороны России. При этом она подчеркнула, что Вашингтон продолжит помогать Киеву в поставках зерна на мировые рынки.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ни одна страна не решится отправить свои корабли в порты Украины после прекращения зерновой сделки.

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Предупреждение США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 16 июля предупреждал Россию о последствиях выхода из зерновой сделки. По его словам, если Москва откажется продлевать сделку, то остальной мир обратит внимание на то, «что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам».

По мнению Салливана, что в будущем Россия может столкнуться с «огромными дипломатическими издержками». При этом он подчеркнул, что американские власти готовы к любому развитию событий с зерновой сделкой и взаимодействуют с украинской стороной по этому вопросу.

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Ситуация на рынке

На фоне отмены зерновой сделки мировые цены на пшеницу резко выросли за последние пять дней. Так, в среду, 19 июля, сентябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже подорожали на 3,35 процента, до 6,93 доллара за бушель. За последние пять дней они стали дороже на 11,05 процента.

Фьючерсы на поставку кукурузы в декабре также выросли в цене. В среду зерно подорожало на 3,09 процента, до 5,51 доллара за бушель. За пять дней стоимость увеличилась на 13,68 процента.

Заметный рост цен на пшеницу также фиксировали в июне после разрушения Каховской ГЭС, в зоне подтопления которой расположены порты, из которых осуществляются поставки. Рост цен продолжился также после попытки мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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    Марина Совина
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