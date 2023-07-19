Путин назвал условия возвращения к зерновой сделке

Путин: Россия рассмотрит возможность возврата к зерновой сделке при учете всех принципов

Россия рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке при учете и реализации всех ее принципов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

Российский лидер обратил внимание, что Москва не выступает против зерновой сделки как таковой, особенно учитывая ее значения для мирового рынка продовольствия.

«И безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии — если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы, именно реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», — подчеркнул Путин.

Речь идет о выводе поставок российского зерна из-под санкционных ограничений, ликвидации преград для банков России и финансовых институтов, обслуживающих такие поставки, а также возобновлении поставок в РФ запчастей для сельскохозяйственной техники и снятие блокировки с росийских активов, связанных с отраслью.

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Стороны гарантировали Киеву безопасный вывоз сельхозпродукции в другие страны в обмен на снятие с Москвы ограничений для экспорта удобрений. Соглашение между Россией и Украиной дважды продлевали, хотя Россия настаивала, что ее условия не выполняют.

Однако 17 июля 2023 года стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Позже глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна.