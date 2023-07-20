На Украине рассказали о движении кораблей после завершения зерновой сделки

Офис Зеленского: корабли не будут заходить в порты Украины после отмены сделки

Советник руководителя офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что ни одна страна не решится отправить свои корабли в порты Украины после прекращения зерновой сделки. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

«Ни одна страна не решится отправлять свои корабли [в украинские порты после прекращения зерновой сделки]», — отметил он.

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Позже глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна.

Сделку заключили в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Стороны гарантировали украинской стороне безопасный вывоз сельхозпродукции в другие страны в обмен на снятие с России ограничений для экспорта удобрений.

Ранее сообщалось, что Штаты не готовы заявить о мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявления Минобороны России. При этом в Белом доме добавили, что Вашингтон продолжит помогать Киеву в поставках зерна на мировые рынки.

19 июля в Минобороны России сообщили, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. В ведомстве уточнили, что с 00:00 по московскому времени 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов.