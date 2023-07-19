Белый дом отказался поддерживать движение судов в украинские порты

Белый дом: США не готовы обеспечить защиту судов, направляющихся в украинские порты

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США не готовы заявить о мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявления Минобороны России. Об этом она рассказала во время брифинга.

«Мне нечего сообщить о том, что касается морской части», — отметила Жан-Пьер на вопрос журналистов, рассматривают ли Штаты возможность помощи в движении судов в украинские порты.

При этом пресс-секретарь Белого дома добавила, что США продолжат помогать Киеву для поставки зерна на мировые рынки.

19 июля в Минобороны России сообщили, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

В ведомстве уточнили, что с 00:00 по московскому времени 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов.

Минобороны сделало эти заявления после прекращения 17 июля действия черноморской зерновой инициативы.