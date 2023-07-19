Минобороны объявило ряд районов Черного моря опасными для судоходства

Минобороны России объявило ряд районов Черного моря временно опасными для судоходства

Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что с 00:00 по московскому времени 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. В связи с этим страны, под чьими флагами будут двигаться данные суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт.

«Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», — добавили в оборонном ведомстве.

Министерство сделало эти заявления после прекращения 17 июля действия черноморской зерновой инициативы. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Позже глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна.