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15:54, 19 июля 2023Экономика

Пшеница резко подорожала после остановки зерновой сделки

Цены на пшеницу на Чикагской бирже выросли более чем на 11 процентов за пять дней
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мировые цены на пшеницу резко выросли за последние пять дней на фоне отмены зерновой сделки. В среду, 19 июля, сентябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже подорожали на 3,35 процента, до 6,93 доллара за бушель, свидетельствуют данные торгов. За последние пять дней они стали дороже на 11,05 процента.

Фьючерсы на поставку кукурузы в декабре также выросли в цене. В среду зерно подорожало на 3,09 процента, до 5,51 доллара за бушель. За пять дней стоимость увеличилась на 13,68 процента.

Зерно дорожает на фоне остановки зерновой сделки. После того как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении участия России в соглашении, за один день пшеница на Чикагской товарной бирже стала дороже на 3,37 процента. Сентябрьские фьючерсы поднялись в цене до 6,84 доллара за бушель.

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Зерновую сделку заключили в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Стороны гарантируют Киеву безопасный вывоз сельхозпродукции в другие страны в обмен на снятие с Москвы ограничений для экспорта удобрений. Соглашение между Россией и Украиной дважды продлевали, хотя Россия настаивала, что ее условия не выполняют.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. «К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — сообщил он.

Заметный рост цен на пшеницу также фиксировали в июне после разрушения Каховской ГЭС, в зоне подтопления которой расположены порты, из которых осуществляются поставки. Рост цен продолжился также после попытки мятежа частной военной компании «Вагнер».

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    Вячеслав Агапов
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