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12:40, 20 июля 2023Силовые структуры

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о вымогательстве 40 миллионов рублей

В Москве суд арестовал переводчика Савинского, фигуранта дела о вымогательстве у «Ланит»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы арестовал переводчика Дениса Савинского, который стал третьим фигурантом уголовного дела о вымогательстве 40 миллионов рублей у одной из крупнейших российских IT-компаний «Ланит». Об этом сообщил «Коммерсант».

Мужчину отправили в следственный изолятор до 13 сентября. По версии следствия, Савинский помогал администратору Telegram-каналов «Кремлевская прачка» и «Незыгарь» полковнику ФСБ в отставке Михаилу Полякову обналичивать деньги.

Следователь настаивал на аресте переводчика из-за того, что на свободе он мог скрыться от правосудия, уничтожить улики или другим способом помешать расследованию. Защита же просила отправить Савинского под домашний арест. По данным ТАСС, в суде подозреваемый свою вину не признал.

Согласно материалам дела, Савинский работает переводчиком в компании «Ветеран», которая занимается электромонтажным оборудованием и переработкой сточных вод, и живет в Балашихе.

Мужчина стал уже третьим арестованным фигурантом дела о вымогательстве 40 миллионов рублей у «Ланит». Ранее до 13 сентября арестовали Полякова, который и получал деньги за так называемые блоки — временный запрет на публикацию негативной информации о компании. Экс-полковника ФСБ задержали 14 июля по подозрению в вымогательствах у политиков и бизнесменов.

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    Варвара Митина
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