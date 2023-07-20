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20:31, 20 июля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на шесть лет за домогательства к десятилетней девочке

В Ленинградской области осудили на шесть лет мужчину, домогавшегося десятилетней девочки

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Ленинградской области осудили на шесть лет 38-летнего мужчину, домогавшегося десятилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье о покушении на иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в августе 2022 года пьяный фигурант стал приставать к школьнице в социальной сети.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае задержали 32-летнего ранее судимого российского уголовника, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы.

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    Екатерина Власова
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