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08:36, 14 июля 2023Силовые структуры

Российского уголовника задержали за изнасилование 15-летней школьницы

В Нерчинске задержали уголовника, изнасиловавшего под угрозой ножа школьницу

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Забайкальском крае задержали 32-летнего ранее судимого российского уголовника, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 28 июня злоумышленник с ножом напал на юную жительницу города Нерчинск. Он пригрозил потерпевшей ножом, после чего изнасиловал. После случившегося школьница обратилась в полицию. Следователи с применением криминалистической техники провели осмотр места происшествия, при котором были изъяты биологические следы. Одновременно сыщиками проводилась работа по установлению вероятного подозреваемого.

По результатам экспертизы ДНК установили причастность к изнасилованию ранее судимого россиянина. При допросе мужчина признался в совершении преступления. Он задержан, с ним проводятся другие следственные действия. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

11 июля сообщалось, что в Москве суд взял под стражу мужчину, напавшего с целью изнасилования на двух женщин.

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    Владимир Седов
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