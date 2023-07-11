Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:55, 11 июля 2023Силовые структуры

Пытавшийся изнасиловать двух москвичек взят под стражу

В Москве суд взял под стражу мужчину, напавшего с целью изнасилования на двух женщин

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве суд избрал меру пресечения мужчине 1986 года рождения, который напал на двух москвичек с целью изнасилования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

По ходатайству следователя подозреваемый в покушении на изнасилование арестован на два месяца.

По данным следствия, вечером 7 июля мужчина напал у жилого дома на Симоновском валу на незнакомую девушку и пытался ее изнасиловать. Она отбилась от напавшего и он скрылся. После чего мужчина решил совершить второе нападение подряд. На другую женщину он напал вблизи жилого дома на Крутицкой набережной, но был задержан.

На допросе мужчина полностью признал свою вину. Ранее он был судим за совершение особо тяжкого преступления.

10 июля сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе жителя Московской области обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, которое было совершено 21 год назад.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия воспринимается ими как враг». Страны НАТО решили усилить оборону. Как прошел первый день саммита альянса?

    Экстремисты получили от пяти до восьми лет за драки и хулиганство в Москве

    Елена Малышева назвала повышающие риск развития диабета лекарства

    Пытавшийся изнасиловать двух москвичек взят под стражу

    НАТО решила увеличить число командных пунктов ПРО в Европе

    Квартира из популярного сервиса бронирования жилья оказалась матрасом в ванной

    Названы четыре продукта для борьбы с облысением

    23-летняя россиянка попала под следствие за секс с 14-летним школьником

    54-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в купальнике из поездки на Курилы

    В НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости