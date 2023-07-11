Пытавшийся изнасиловать двух москвичек взят под стражу

В Москве суд взял под стражу мужчину, напавшего с целью изнасилования на двух женщин

В Москве суд избрал меру пресечения мужчине 1986 года рождения, который напал на двух москвичек с целью изнасилования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

По ходатайству следователя подозреваемый в покушении на изнасилование арестован на два месяца.

По данным следствия, вечером 7 июля мужчина напал у жилого дома на Симоновском валу на незнакомую девушку и пытался ее изнасиловать. Она отбилась от напавшего и он скрылся. После чего мужчина решил совершить второе нападение подряд. На другую женщину он напал вблизи жилого дома на Крутицкой набережной, но был задержан.

На допросе мужчина полностью признал свою вину. Ранее он был судим за совершение особо тяжкого преступления.

10 июля сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе жителя Московской области обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, которое было совершено 21 год назад.