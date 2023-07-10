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19:51, 10 июля 2023Силовые структуры

Предложившего подвезти девочку в 2002 году россиянина осудят за ее изнасилование

В ХМАО осудят москвича, предложившего подвезти девочку и изнасиловавшего ее в 2002 году

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) жителя Московской области обвинили в изнасиловании несовершеннолетней 21-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 2 октября 2002 года двое мужчин на автомобиле «ВАЗ – 2108» заметили 15-летнюю девочку на остановке и предложили подвезти ее домой. Те согласилась, потому что долго не могла дождаться автобуса. По пути один из мужчин вышел из машины, и водитель направился в безлюдное место, где надругался над подростком.

Установить личность причастного к преступлению смогли спустя 21 год с помощью дополнительной биологической экспертизы. Оказалось, что мужчина в настоящее время проживает в Московской области. Вину он признал, дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Урюпинске подозреваемого в изнасиловании детей санитара арестовали на два месяца.

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    Илона Палей
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