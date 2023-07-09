В Урюпинске арестовали изнасиловавшего детей санитара психбольницы

В Урюпинске подозреваемого в изнасиловании детей санитара арестовали на два месяца

Жителя Урюпинска, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области в своем Telegram-канале.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Областная прокуратура взяла расследование дела на контроль.

О задержании 51-летнего санитара психбольницы, которого подозревают в изнасиловании трех мальчиков 11-12 лет, сообщалось 8 июля. Поводом для расследования дела стало обращение в полицию матери 11-летнего школьника. Мальчик не знал имени насильника, но смог примерно объяснить, где он живет. В результате оперативной работы были обнаружены другие жертвы — двое мальчиков 12 лет.

Задержанный во всем сознался. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

