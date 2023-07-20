Валерий Леонтьев собрался избавиться от «леопардовой» квартиры в Москве

Певец Валерий Леонтьев выдал доверенность на продажу своей квартиры в Москве

Переехавший в США российский певец Валерий Леонтьев собрался избавиться от квартиры Москве. Артист выдал доверенность на продажу жилья в столице, сообщает CUD.news со ссылкой на руководителя агентства недвижимости «Деловая Москва» Елену Самсонову.

По словам риелтора, документ получило одно московское агентство, сейчас лот уже размещен в нескольких базах. «Цена сразу не указывается, с потенциальным покупателем будут договариваться индивидуально. А цена там будет немаленькая», — рассказала Самсонова.

Речь идет о квартире в центре Москвы — на Колокольниковом пеулке, дом 24. Кирпичное многоквартирное здание было построено в 1917 году и находится недалеко от улицы Сретенка, Трубной улицы и Рождественского бульвара. Квартира Леонтьева занимает сразу два этажа, а в ее оформлении широко использован леопардовый принт. В комнатах также много статуй и масок африканских племен.

Ранее певец Филипп Киркоров рассказал о ремонте в своей новой московской квартире. Двухуровневое жилье расположено в Филипповском переулке. Артист уточнил, что собирается там построить зимний сад на террасе, где планирует сочинять музыку.