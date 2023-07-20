Центробанк Турции повысил ставку на фоне падения лиры

Центробанк Турции повысил ставку до 17,5 процента на фоне обвального падения курса лиры

Турецкий Центробанк объявил о втором подряд повышении учетной ставки, после роста с 8,5 до 15 процентов она поднялась до 17,5 процента. Большинство аналитиков ожидали такого решения регулятора, хотя некоторые не исключали более резких шагов, пишет ТАСС.

Повышение происходит на фоне обвала национальной валюты. На этой неделе она опускалась ниже уровня 27 лир за американский доллар, так как инвесторы по-прежнему считают денежно-кредитную политику ЦБ слишком мягкой.

Главной причиной такой динамики стала политика президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который с 2018 года настаивал на снижении ставки. Турецкий лидер придерживался альтернативных взглядов на причины экономического роста, ожидая, что смягчение условий позволит не только добиться увеличения ВВП, но и побороть инфляцию.

Для проверки своей теории Эрдоган отправил в отставку сразу нескольких глав ЦБ, не согласившихся исполнять требования по снижению ставки. Однако с 2021 года регулятор послушно смягчал денежно-кредитную политику, а сам президент просил потерпеть и утверждал, что вскоре экономика заметит положительный эффект от низкой ставки.

Выборы 2023 года, в ходе которых Эрдоган только во втором туре смог одолеть своего оппонента, заставили турецкого лидера пересмотреть взгляды. Экономический блок правительства возглавил Мехмет Шимшек, а Центробанком назначили руководить Хафизе Гайе Эркан. Новая команда придерживается традиционных экономических концепций. По всей видимости, их назначением Эрдоган признал, что его теория не сработала.

Тем не менее, отмечает Telegram-канал MMI, скромное повышение ставки вызывает сомнения в реальной независимости Центробанка. Не исключено, что регулятор по-прежнему находится под давлением и не может проводить собственную политику. В результате половинчатое решение не позволяет лире отойти от исторических минимумов, что могло бы свидетельствовать о росте доверия к экономическому блоку.