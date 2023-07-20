Российскую учительницу уличили в выращивании наркотических цветов

В Челябинской области полицейские изъяли 40 кустов мака с участка 53-летней учительницы

В Челябинской области 53-летнюю учительницу уличили в выращивании наркотических цветов. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, на участке педагога полицейские нашли почти 40 кустов мака. В семенах этого растения содержаться наркотические вещества. Cиловики изъяли кусты.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по части 1 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Женщине может грозить до двух лет колонии.

Ранее юрист Сергей Коломийцев предупредил о риске сесть в тюрьму за выращивание цветов на даче. Речь идет о растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (химическое соединение, которое участвует в создании наркотика). К таким цветам относятся, в том числе, роза гавайская, шалфей предсказателей, мак снотворный, конопля, кокаиновый куст, мимоза хостилис и голубой лотос.