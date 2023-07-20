Россиянам рассказали о новых правилах предоставления платных медицинских услуг

Юрист Гаджиева: с сентября в России будут новые правила предоставления платных медуслуг

С сентября в России будут действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Альбина Гаджиева.

Юрист рассказала, что в сентябре 2023 года вступит в силу постановление правительства России № 736, которым утверждены правила предоставления медицинскими организациями платных медуслуг. Новые правила будут действовать три года — до сентября 2026 года.

Оформление через интернет

Для пациентов самым значимым нововведением станет возможность оформлять договор на платную медпомощь через интернет Альбина Гаджиева заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ

«После заключения договора гражданину должно прийти подтверждение с номером документа или иным способом идентификации. Пациент также может потребовать свой экземпляр договора, подписанный электронной подписью исполнителя», — сообщила Гаджиева.

Кроме того, пациенты будут вправе предъявить претензии к оказанной медпомощи или действию медработников в электронном виде, отметила собеседница «Ленты.ру».

Оформление договора

«Также по новым правилам пациент не обязан предоставлять медорганизации копию паспорта или СНИЛС для заключения договора, только данные паспорта», — добавила специалист.

Предоставлять платные медуслуги будет разрешено и анонимно: в этом случае данные о пациенте фиксируются с его слов без предоставления каких-либо документов Альбина Гаджиева заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ

Если пациент после заключения договора отказывается от получения медицинских услуг, договор расторгается, рассказала Гаджиева.

«При этом потребитель оплачивает исполнителю — то есть медучреждению — только фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. Остальная сумма подлежит возврату согласно закону "О защите прав потребителей"», — заключила юрист.

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