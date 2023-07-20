Принц Гарри и Меган Маркл решили разъехаться

Express: принц Гарри и Меган Маркл приняли решение пожить на разных континентах

Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение разъехаться на время и пожить на разных континентах. Об этом 19 июля сообщило издание Express.

Источник рассказал, что супруги находятся под серьезным финансовым давлением, так как несут большие расходы на безопасность, а также на шикарную жизнь в Калифорнии, которая включает особняк стоимостью 14 миллионов долларов. Это вызвало стресс, из-за которого Меган и Гарри якобы решили пожить порознь и набраться сил, чтобы двигаться дальше.

Другой анонимный информатор рассказал СМИ, что супруги продали свой дом в Монтесито и что принц Гарри живет отдельно от жены. Но близкий к паре инсайдер заявил, что слухи об их расставании надуманы.

Ожидается, что Гарри уедет в Африку без сопровождения жены, чтобы работать над новым документальным фильмом.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл хотят разделиться, чтобы выстраивать свой имидж отдельно друг от друга. По мнению эксперта по брендингу, пара осознала, что порознь они смогут заработать больше денег.